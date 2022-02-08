الـVAR يطرد أيمن أشرف أمام بالميراس فى الدقيقة 81.. فيديو

أشهر حكم مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي الكاارت الأحمر لأيمن أشرف لاعب الفريق الأحمر في الدقيقة 81 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد آل نهيان في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي تأهل إليها الأهلي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي في ربع نهائي مونديال الأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي في حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في خط الدفاع، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة في خط الوسط، طاهر محمد طاهر في خط الهجوم.

بينما جاء تشكيل بالميراس كالتالي: "ويفرتون، ماركوس روشا، دودو، زي رافائيل، روني، لوان، جوستافو سكاربا، جوستافو جوميز، بيكيريز، رفائيل فيجا، ودانيلو".

و تسبب استحواذ جماهير فريق بالميراس البرازيلي على تذاكر مباراة نصف النهائي لكأس العالم للأندية؛ فور إعلان وجود فريقها وطرح تذاكر نصف النهائي سلفًا، قبل حسم موقف الأهلي من الوصول إلى نصف النهائي؛ في تعثر حصول جماهير النادي الأهلي على حظوظ متساوية في شراء تذاكر لقاء اليوم.

وقامت جماهير فريق بالميراس الذي تحدد سلفا وجوده في نصف نهائي كأس العالم للأندية بشراء الكم الأكبر من تذاكر لقاء اليوم فور طرحها بنظام "أون لاين" وقبل صعود الأهلي إلى نصف النهائي، مما زاد من تعثر حصول جماهير الأهلي على نفس النصيب من التذاكر.

وتتواجد أعداد جماهير بالميراس بكثافة أكبر في ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي قياسًا بأعداد جماهير الأهلي التي حضرت لدعم الفريق في لقاء اليوم.