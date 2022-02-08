عوض تاج الدين: الوضع الوبائى يشهد زيادة فى أعداد الإصابات بكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك تلاحم وتواصل فى الموجة الرابعة من جائحة كورونا فى ظل زيادة أعداد الإصابات بالفيروس، وهى مستمرة وهذا منذ فترة نتيجة المتحور الجديد أوميكرون مع متحور دلتا.
وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، في تصريحات لقناة "dmc"، أنه في المتغيرات الجديدة يحدث تصاعد مستمر في عدد الحالات حتى نصل إلى عدد ثابت من الإصابات في عدة أيام ثم يبدأ في الانخفاض ولكن حتى الآن الوضع الوبائى يشهد زيادة في أعداد الإصابات.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الفيروسات بصفة عامة بما فيها الفيروس الجديد كورونا ومتحوراته الكثيرة يشهد بعض الخصائص، ومع مرور الوقت يقاوم الجسم هذه الفيروسات وتبدأ الفيروسات في التحور والتهرب من هذه المقاومة للجسم، لافتا إلى أن منظومة التطعيمات واللقاحات زادت للغاية وغطت عدد كبير من السكان، قائلا: "كل ما الجسم يكتسب مناعة أو مناعة ناتجة من التطعيمات أو الإصابات تبدأ تحورات أخرى".
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