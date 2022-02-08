تحصين 120 ألف رأس ماشية و16 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أشاد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة بقرى ومدن المحافظة، من خلال حملات التحصين المستمرة ضمن الحملات القومية، إضافة إلى القوافل البيطرية التى تجوب قرى وتوابع ونجوع بمراكز المحافظة.





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