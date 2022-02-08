/678253/النائبة-نشوى-الشريف-تتحفظ-على-تعديلات-قانون-التعليم-بشأن-غرامات-الغياب-والحرمان-من-الخدمات-الحكومية

تحفظت النائبة نشوي الشريف عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، علي التعديلات في قانون التعليم، والتي تستهدف فرض غرامات على أولياء الأمور حال غياب أولادهم .

دوت الخليج

وقال النائبة في كلمتها:" الوزير تحدث سابقا عن إفتقار وزارته للموارد المالية، ولكن لا يمكن أن تكون الوسيلة الوحيدة هي فرض غرامات بهذه الصورة بدلا من البحث عن موارد جديدة، بالاضافة إلي أن التعديلات المقترحة تحمل نوعا من الاستسهال وكنت أظن أن تمتنع الحكومة عن إرساله إلي مجلس النواب".

وأوضحت النائبة، أن التعديلات لم يفرق بين التسرب من التعليم والغياب لأسباب متعددة، مقترحة إنشاء لجنة داخل الوزارة وفي كل مديرية لرصد الحالة العامة للطلاب وأسباب غيابهم تمهيدا لحل الأزمة.

النائبة نشوى الشريف تتحفظ على تعديلات قانون التعليم بشأن غرامات الغياب والحرمان من الخدمات الحكومية

كانت لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضت في تقريرها مشروع القانون الحكومي لعدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، في ظل صدور قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وتأكيد وزير التربية والتعليم في أكثر من تصريح سابق بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.