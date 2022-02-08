وفاة شقيق الفنان الشاب مروان يونس

دوت الخليج يرصد وفاة شقيق الفنان مروان يونس

وكتب مروان يونس، عبر «فيسبوك»: «إنا لله وانا اليه راجعون توفى الى رحمة الله اخى الكبير امجد محمد يونس برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

مروان يونس يتعرض للهجوم بسبب سخريته من معلمي اللغة الإنجليزية

وكان قد شارك الفنان مروان يونس متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فيديو يسخر به من مجموعة من المعلمات أثناء استخدامهن الغناء لتعليم الطلاب دروس اللغة الإنجليزية.

وقال مروان يونس خلال فيديو بثه عبر موقع انستجرام، إن فيديو المعلمات تم إرساله له وكان مبهجا في البداية، وبعد لحظات من المشاهدة بدأت تظهر عليه علاماتن الاستغراب، وعلق بطريقة ساخرة على طرقة نطق الإنجليزية والغناء.

واختتم مروان يونس تعليقه برسالة للمعلمات قال فيها: "بالرغم من التريقة مبادرة حلوة، وشكرا لمجهودكم مع الطلاب، معلش الإنجليزي مكسر شوية، ومش مطلوب منكم تغنوا كويس، لكن بلاش تغنوا تاني".

هجوم الجمهور على مروان يونس

وبعدما نشر مروان يونس، هذا الفيديو الساخر،قابلته حملة هجوم عريمة من قبل متابعه، والذي أتى تعليق أحدهم: “بايخ فشخ واستظراف مش لطيفة فلتت منك دي ولو مكانك اعتذر لهم.ومتنساش ايلي همه فيه مفيش مخلوق يقدر يعيش يوم من يومهم وكفايه نومهم في بيوت يملئها البرد ومفيش ميه ومفيش كهرباء.المفروض تشيظ بأناقتهم وشياكتهم رغم كل ظروفهم الصعبه.وعلى فكره ٩٠%من المصريين الانجليزي بتاعهم كده وانا منهم رغم اني لفيت العالم عادي يعني تقدر تقول جاهل مش حزعل.اه نسيت اقولك تعليقات كتير تنمر وده غلط”.

آخر أعمال مروان يونس

يذكر أن «مسلسل الجسر»، آخر أعمال مروان يونس، والذي يعرض حاليًا عبر أحد المنصات الإلكترونية، وكذلك مسلسل ستات بيت المعادي ونمرة اتنين، أما في السينما شارك في فيلمي الفيل الأزرق 2، وكذلك فيلم عروستي.

وتدور أحداث مسلسل الجسر بعد سنوات طويلة من الحروب، قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون، مما يدفع نوح لاصطحاب ابنه ناجي في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد بأنه سيضمن لطفله حياة آدمية -رغم أنه لم يزره من قبل- وهو الجسر.