/678246/أحمد-آدم-عن-الراحل-جلال-الشرقاوي-أستاذ-عظيم-خرج-أجيال-كثيرة

حرص الفنان أحمد آدم على حضور عزاء المخرج الراحل جلال الشرقاوي، الذي بدأت تتلقاه أسرة الراحل منذ قليل، بمسجد الحامدية الشاذلية، ولم يكن آدم وحده حاضرا، إذ حضر كلا من الفنان أشرف زكي، وبوسي شلبي.

دوت الخليجيرصد رسالة أحمد م لجلال الشرقاوي أثناء تلقيه عزاءه

وقال أحمد آدم خلال عزاء جلال الشرقاوي، متحدثا عن الراحل لموقع دوت الخليج: «استاذ عظيم خرج أجيال من تحت إيده، شاركت معاه أعمال كتيرة، وأعماله أن شاءالله هتفضل خالدة، وأتمنى مسرحه يفضل منور».

أبرز الحاضرين في عزاء الراحل جلال الشرقاوي

وحضر عزاء المخرج الراحل كلا من، الفنانة بوسي شلبي، التي ظهرت في مجموعة صور رصدها موقع دوت الخليج، منهارة في البكاء، وجالسة في مكان معزول وعلى وجهها علامات الحزن والانكسار.

وخيم الحزن الفنان أشرف زكي، لوفاة قامة في الاخراج، وذلك ظهر أثناء تلقيه عزاء المخرج الراحل بمسجد الحامدية الشاذلية، منذ قليل.

تشييع جثمان المخرج جلال الشرقاوي

الجدير بالذكر أنه شُيع جثمان الفنان والمخرج الراحل جلال الشرقاوي، إلى مثواه الأخير بمقابر كلية البنات في مصر الجديدة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد مصطفى محمود.

الراحل جلال الشرقاوي

مخرج مصري في مجال المسرح، ولد 14 يونيو 1943، لديه مسيرة تعليمية حافلة، فهو حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، كمل حصل على دبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم اخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج، ليصبح قامة من قامات الفن في مصر والعالم العربي.

أعمال قدمها جلال الشرقاوي

قدم جلال الشرقاوي خلال مسيرته عدد كبير من الأعمال المسرحية فقام بإخراج ما يقرب من 50 عمل مسرحي منهم «هولاكو، دنيا حبيبي، كوتش، أنا متفائل.. وغيرها».

وقدم أيضًا فيلمي موعد مع القدر للفنان محمود ياسين و يسرا ونبيله عبيد، كما قد فيلم خلي بالك من عقلك مع الفنان الكبير عادل إمام والفنان المتألقة شريهان