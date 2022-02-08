/678242/بالميراس-تسجل-الهدف-الثاني-في-شباك-الأهلي-بكأس-العالم-فيديو

سجل إيدواردو بيرايرا ثاني أهداف المباراة في شباك النادي الأهلي، ليعطي الأفضلية بالتقدم لبارلميراس في المباراة، والتي تجمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، عن طريق إيدوارد بيرايرا، من خلال كرة مرتدة من الجانب الأيمن، ليسددها بقوة أعلى مرمى على لطفي.

حُسمت بالميراس يضيف الهدف الثاني ويضع قداماً لـ نهائي كاس العالم👏.



🇧🇷 بالميراس 2-0 الأهلي 🇪🇬 .



https://t.co/7EwNMUdxYb — فهَد (@bf5ii) February 8, 2022

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة أرضية زاحفة وسط مدافعي الأهلي ويسكنها رافائيل فيجا على يمين علي لطفي.

هدددددف!⚽️

د39' الهدف الأول لـ بالميراس عن طريق رفاييل فيغا



بالميراس 1 × 0 الأهلي#بالميراس_الاهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/eUum1y6S1R — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2022

ويسعى بالميراس للثأر أمام الأهلي بعد الخسارة العام الماضي أمام القلعة الحمرء في الدور الأول والخروج مبكراً.

تشكيل بالميراس أمام الأهلي :

حراسة المرمى: ويفيرتون

خط الدفاع: جوستافو جوميز - لوان –خواكين بيكيريز

خط الوسط: ماركوس روشا – دانيلو – زي رافائيل – جوستافو سكاربا

خط الهجوم: رافائيل فيجيا – روني – دودو

تشكيل الأهلي أمام بالميراس:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد هاني.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهرة محمد طاهر – حسين الشحات.

دكة بدلاء الأهلي أمام بالميراس

مصطفي شوبير، محمد مغربي، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمود وحيد، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، زياد طارق، ميكيسوني، وليد سليمان، محمد شريف.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

أحداث مباراة الأهلي مونتيري

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.