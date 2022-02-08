/678237/حكيم-زياش-لن-أعود-مرة-أخرى-للمنتخب-المغربي

كشف الدولي المغربي حكيم زياش مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي عن قراره النهائي بشأن اللعب لمنتخب بلاده في المستقبل، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بين وبين وحيد خليلوزيتش المدير الفني لأسود أطلس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المغرب مع الكونغو الديموقراطية، في التصفيات النهائية للقارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

قرار حكيم زياش عن المغرب

وقال زياش عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "لن أعود لمنتخب المغرب مرة أخرى هذا هو قراري النهائي، بالتأكيد أشعر بالحزن ولكن تركيزي بالكامل الآن مع تشيلسي".

وأضاف "القرار الذي يتخذه المدرب يجب أن يُحترَم، لكن مع كل الأكاذيب التي تأتي معه فهذا يجعل الأمور واضحة بالنسبة لي".

واختتم زياش تصريحاته: "إنها أنباء سيئة للشعب المغربي؟ أتفهم وأشعر بالأسف من أجلهم".

واستبعد المدرب البوسني خليلوزيتش، حكيم زياش من قائمة المغرب التي شارك في كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

اللجنة التأديبية بالفيفا

جاء قرار اللجنة التأديبية لفيفا بعد استخدام الجماهير المغربية لفظ "عطايا" لبعض المشجعين التونسيين الذين شجعوا منتخب الجزائر في المباراة التي جمعت بين منتخبي المغرب والجزائر في كأس العرب، ووفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة فإن اللفظ يحتوي بعض العبارات المسيئه للمثلية الجنسية وهو ما رأت اللجنة التأديبية بأنه يعتبر تمييزا عنصريا.

وخسر منتخب المغرب أمام الجزائر في ربع نهائي كأس العرب 5-3 بضربات الترجيح بعد التعادل 2-2.

ويلعب منتخب المغرب مع الكونغو الديموقراطية في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

سقط المنتخب المغربي بثنائية مقابل هدفين أمام منتخب مصر، في لقاء جمع بين الطرفين في دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تصريحات وحيد خليلوزيتش

وأكد وحيد خليلوزيتش، في مؤتمر صحفي عقده البوسني اليوم، بعد خروج المغرب من بطولة أمم إفريقيا، على رسائل وصلت له بالتهديد بالقتل.

وأضاف: "لا أمانع تقديم الاستقالة من منصبي، وسبق ونجحت في الصعود بـ3 منتخبات لنهائيات كأس العالم، وإن كانت مصلحة المنتخب المغربي تقتضي رحيله فلن أتردد في ذلك، وخاصة أنني فعلها في مرات سابقة مع منتخبات دربتها".