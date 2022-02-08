/678234/لجنة-التربية-والتعليم-والشباب-والثقافة-والإعلام-بالمجلس-الاستشاري-لإمارة-الشارقة-تزور-مجمع-القرآن-الكريم

استقبل مجمع القرآن الكريم بالشارقة اليوم لجنة شئون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئاسة سعادة الدكتور حميد جاسم الزعابي وحضور سعادة طالب علي البلي الظهوري وأعضاء اللجنة عائشة محمد بوخاطر ونبيلة على الحمادي وشيخة إبراهيم بن جويعد، ومن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري هدى الحمادي أمينة سر اللجنة، والإعلامي إسلام الشوي. وكان في استقبال وفد اللجنة سعادة الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام للمجمع. وجاءت زيارة اللجنة للاطلاع على أبرز أعمال المؤسسات المعنية بالعطاء القرآني والثقافي والعلمي في الشارقة ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر.

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وقدم الشيخ شيرزاد طاهر شرحاً للوفد عن المجمع ورسالته والدور الرائد الذي يضطلع به في خدمة القرآن الكريم باعتباره منارة قرآنية تعد الأفخم والأكثر تنوعاً وشمولاً في العالم. مستعرضاً أبرز الإنجازات التي تحققت على الأصعدة الأكاديمية والعلمية والمتحفية مشيداً بما ظل يجده المجمع من عناية ومتابعة من حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. وقال الشيخ شيرزاد إن مجمع القرآن الكريم جاء مكملاً لجهود الشارقة العلمية والثقافية وحلقة من حلقات تطورها وتقدمها.

لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تزور مجمع القرآن الكريم

من جانبه قال الدكتور حميد جاسم الزعابي إن زيارتهم للمجمع جاءت للتعرف على محتوياته القيمة وما يحويه من كنوز ومعارف، وأن زيارتهم جاءت كذلك على غرار الديدن الذي تتبعه اللجنة بعقد اجتماعاتها في المباني والصروح في إمارة الشارقة ،وأضاف الدكتور حميد جاسم الزعابي إن ما شاهده من متاحف في هذا الصرح العلمي الرائد يأتي ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في عملية الريادة في خدمة القرآن الكريم وما يوليه سموه من عناية واهتمام للشأن القرآني، وقال حقيقة لقد انبهرنا بما رأيناه من جهود جبارة قد بذلت في هذا المجمع والذي قل أن نجد مثيلاً له على مستوى العالم ، وأن الصور والمخطوطات التي رأيناها هي أبلغ من الكلام.

إلى ذلك قالت نبيلة علي الحمادي عضو اللجنة لقد تشرفنا بزيارة هذا الصرح العظيم وأن ما وجدناه في أروقة المجمع شيء مبهر وشيء نادر، مشيرة إلى المخطوطات والنسخ الموجودة من المصاحف، وقالت إنه مجهود كبير ومقدر لصاحب السمو وللقائمين على أمر المجمع. كما أشادت عضو اللجنة عائشة محمد بوخاطر بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) في إنشاء هذا المجمع، وقالت إن مجمع القرآن الكريم تميز بالعديد من الامتيازات كالمتاحف والكثير من المصاحف والمخطوطات والنسخ والمقتنيات الأثرية.