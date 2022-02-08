/678223/ياسمين-عبد-العزيز-ترد-على-جدل-تغير-ملامحها-بفيديو-جديد

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الرد على الجدل الذي أثارته في الأيام القليلة الماضية، بسبب ظهورها بملامح متغيرة من وجه وشفاه منتفخة دون توضيح سبب ذلك، مما جعل التساؤلات تدور حولها.

دوت الخليج يرصد حقيقة خضوع ياسمين عبد العزيز لعملية تجميل وتغير ملامح وجهها

وشاركت ياسمين عبد العزيز الجمهور فيديو جديد عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت به بملامحها الحقيقة، التي اعتاد الجمهور على رؤيتها به، لتوضح من خلاله أن ملامحها المتغيرة كانت بسبب استخدامها لإحدى فلاتر الانستجرام.

ياسمين عبد العزيز تثير حيرة الجمهور

وكانت قد أتت تعليقات جمهور الفنانةياسمين عبد العزيز، على الفيديو التي نشرته منذ أيام، ظهر بها تغير ملامحها، على النحو الآتي:" يارب يكون فلتر"، مما يدل على حب الجمهور لياسمين كما هي دون تعديلات، وقالت أخرى:" ده أصبح شكل 80٪ من الفنانات في عصرنا الحالي"، لما في ذلك من أستنكار من ها الشكل المبالغ فيه الذي تعتمده معظم الفنانات والمشاهير، وكتبت متابعة أخرى أنهاأفزعت المتابعين، ولكنهم يحبونها على أي حال، وكتبت لها:" ينفع تخوفينا هيك يا ياسمين بس والله قمر".

ولم توضح ياسمين حقيقة الأمر للجمهور، وجعلت حيرتهم تزادد مما جعلها تتصدر مؤشرات الاكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، وبدأو في التساؤل حول هل هذه عملية تجميل أجرتها ياسمين عبد العزيز مؤخرًا، أم فيلتر من المتوفرين على موقع إنستجرام، قائلين: «يارب يكون فلتر».

اللي مالوش كبير

من ناحية أخرى، يعرض هذه الأيام مسلسل اللي مالوش كبير، من بطولة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، على قناة dmc وdmc دراما، والذي حقق نجاحًا كبيرة فور عرضه العام الماضي ضمن السباق الرمضاني، ويشارك في بطولة المسلسل نجوم كبار مثل: خالد الصاوي، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغني وخالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وفاة خال أحمد العوضي

الجدير بالذكر، أنه أعلن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة القديرة ياسمين عبد العزيز، منذ دقائق قليلة وفاة خاله، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد العوضي عبر «فيسبوك»: «خالي الحبيب.. ربنا يرحمك ويغفرلك».