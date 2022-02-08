بعد مرور 15 دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر علي لقاء الأهلي وبالميراس فى نصف نهائي مونديال الأندية

علي الرغم من مرور 15 دقيقة من مباراة الاهلي وبالميراس البرازيلي المقامة حالياً بإستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالأمارات إلا أن النتيجة حتي الأن هي التعادل السلبي.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل ، ضم كلاً من : علي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر.

فيما جاء تشكيل بالميراس كالتالي: ويفرتون، ماركوس روشا، دودو، زي رافائيل، روني، لوان، جوستافو سكاربا، جوستافو جوميز، بيكيريز، رفائيل فيجا، ودانيلو.

بدأت المباراة بنشاط حذر من جانب الأهلي الذي أراد التأمين وفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب الفريق البرازيلي الذي بحث عن هدف مُبكر .

وبمرور الوقت حاول فريق الأهلي دخول أجواء المباراة واللعب هجومياً عن طريق إنطلاقات الشحات وأفشة وطاهر ومعلول لكن الهجمات كانت على إستحياء .

وظهر واضحاً منذ البداية أن الفريق البرازيلي يعتمد على إنطلاقات جوستافو وفيجا، ووصلت كرة سهلة إلى على لطفي تصدى لها بسهولة.