/678181/الزمالك-يواصل-الإستعداد-لمواجهة-بترو-أتليتكو-في-دوري-أبطال-أفريقيا

يستعد نادي الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وينتظم لاعبي الزمالك الدوليين في التدريبات يوم الخميس القادم، بعدما أعطى كارتيرون راحة لهم، بعد العودة من الكاميرون، للعبهم كأس أمم أفريقيا.

ويفتتح الزمالك مواجهته الأولى أمام بترو أتليتكو يوم السبت القادم، حيث يأمل الجهازالفني واللاعبين لتحقيق لقب البطولة الغائب منذ عام 2002.

ويركز كارتيرون حالياً على التدريبات البدنية للاعبين، لرفع حمل المعدل البدني لديهم، حتى لا يتأثرون بفترة التوقف الكبيرة .

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

لاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

محمد أبو جبل: فيريرا كان بيقولي نمبر وان.. وهذا سر أسم جابسكي

تحدث محمد أبو جبل خارس مرمى منتخب مصر الوطني، ونادي الزمالك عن رغبته في الاحتراف قائلا:" كل واحد حلمه الاحتراف لكن للان معنديش عروض وملتزم بعقدي مع الزمالك ومفيش اي عروض واحب الاحتراف واجرب وهتنقلك وتطورك وفكرك يتغير".

وتابع اللعب محمد أبو جبل خلال لقاءه على برنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي مصر تقديم الإعلامي عمرو اديب، مضيفا:" اللي احترفوا في مصر3 نادر السيد وعصام الحضري وشريف اكرامي".

وأكمل اللاعب مححمد أبو جبل:" الونش من احسن المدافعين وقوي وشجاع ومبيخافش ع نفسه".

وعن سر تسميته بجابسكي قال اللاعب محمد ابو جبل:" فيريرا هو السبب حيث انه لم يستطع قول ابوجبل.. فكان يقول نمبر وان .. وانا طلبت منه يقوول أبو جبل وقال مش عارف فاطلق سم جابسكي على أسم لاعب سلة برتغالي".