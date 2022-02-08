رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022؟.. التعليم تكشف حقيقة الرابط

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" هل يوجد رابط للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022؟".. تصدر هذا السؤال محركات البحث بكافة المواقع، حيث يسعى الملايين من الشباب ليكونوا جزءا من الـ30 ألف معلم الذي تم الإعلان عن نية الحكومة لتعينهم خلال العام الجاري 2022.

دوت الخليج

رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022

وفي هذا الصدد، نفت وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية وجود أي رابط حتى الآن للتسجيل في مسابقة اختيار الـ30 ألف معلم، مؤكدة أن أي روابط يتم تداولها في هذا الشأن ليست حقيقية، وأنه سيتم خلال المرحلة المقبل الإعلان عن كافة تفاصيل التقديم لتلك المسابقة والذي سيكون من خلال جهاز التنظيم والإدارة.

بداية التفكير في تعيينات جديدة بالتربية والتعليم

ويرجع بداية الإعلان عن تلك المسابقة إلى 3 يناير الماضي حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي فيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، أخذاً في الاعتبار أيضاً الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يُحالون إلى المعاش.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز في أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الرئيس يحسم الموقف ويقر بتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات

وفي 18 يناير صدرت توجيهات رئاسية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوم 18 يناير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح وقتها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما بمجموعة من القرارات منها:

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

-اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

-تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.