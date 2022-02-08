ورشة العمل الخاصة بمتطلبات التصنيع الجيد لإنشاءات وتصميم مصانع مستحضرات التجميل

تعلن هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في ورشة عمل الخاصة بمتطلبات التصنيع الجيد لإنشاءات وتصميم مصانع مستحضرات التجميل، والتي تهدف إلى تقديم شرح تفصيلي لمتطلبات التصنيع الجيد لمصانع مستحضرات التجميل فيما يخص إنشاء المصنع، والتصميم، والإجراءات اللازمة لاعتماد التصميمات، وأيضا توضيح للاشتراطات الخاصة بالتهوية الجيدة والحرارة والرطوبة، ومتطلبات المنطقة النظيفة، وكيفية التحكم في دخول وخروج الأشخاص، ومكافحه القوارض والحشرات؛ طبقا لأحدث المراجع العالمية، بالإضافة إلى شرح وافى للإجراءات اللازمة لاعتماد التصميمات الإنشائية.
علماً بأنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/١٥ بمقر هيئة الدواء بالهرم.
ورشة العمل مقدمة للعاملين بقطاع توكيد الجودة والإنتاج والقطاع الهندسي بمصانع مستحضرات التجميل
تبدأ الورشة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة ونصف مساءً.
آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/١٣.
سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.
للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/3HBAOJC
للاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/3ol7csJ
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