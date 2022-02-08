السفير المصري في مالابو يلتقي رئيس الجامعة الوطنية في غينيا الاستوائية

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، د.Filiberto Ntutumu Nguema، رئيس الجامعة الوطنية في غينيا الاستوائية UNGE ونواب رئيس الجامعة ومسئولي العلاقات الخارجية بها، حيث أشاد رئيس الجامعة بالنهضة التعليمية التي لمسها في مصر خلال زياراته المتعددة إليها، وخاصة الطفرة التي تشهدها في مجال التعليم الجامعي والتوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية.

هذا، وناقش السفير المصري أهمية التعاون الثنائي في مجال التعليم وتأهيل الكوادر الأكاديمية في الجامعات وتبادل الزيارات وتطوير المناهج التعليمية وتبادل نشر الأبحاث في الدوريات العلمية وغيرها. كما استعرض السفير الإمكانيات التي تملكها مصر من خلال الجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بإمكانية استكمال الدارسين من غينيا الاستوائية الدراسة ما بعد الجامعية في الجامعات المصرية وفقاً للمعايير الدولية.