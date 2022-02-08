وزير التعليم العالي يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة لبحث دعم التعاون العلمي بين...

استقبل د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء، السيد/هراتشيا بولاديان سفير أرمينيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية اللقاء، قدم الوزير التهنئة للسفير الأرميني بمناسبة تولية مهام منصبه الجديد في مصر، مشيرًا إلى ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية، وحرص الوزارة على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
وأكد د.عبدالغفار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين الأرمينيين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، فضلًا عن توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية. وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين بشأن تبادل الطلاب والاعتراف بالشهادات.
ومن جانبه، أكد سفير أرمينيا بالقاهرة، حرص بلاده على توثيق التعاون مع مصر، خاصة في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا أن الجامعات الأرمينية تسعى إلى مزيد من التنسيق مع الجامعات المصرية من أجل تبادل الخبرات بين الأساتذة والطلاب في البلدين.
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