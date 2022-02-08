حصاد وزارة العدل.. 7 مليارات دولار قيمة دعاوى تحكيمية فى عامين

جدة - نرمين السيد - وتضمن الحصاد بالنسبة للإدارة العامة للتحكيم وتسوية المنازعات انتهاء الإدارة من اقتراح وإتمام التسوية والودية لـ 13 دعوى تحكيمية استثمارية وتجارية و14 نزاع استثمارى وتجارى وعرضها على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار واعتمادها جميعا من قبل رئيس الوزراء.

وبلغت قيمة الدعاوى التحكيمية والنزاعات الاستثمارية والتجارية التى تمت تسويتها نحو 7 مليارات و852 مليونًا و547 ألف دولار، و192 مليونا و200 ألف يورو، بالإضافة إلى مبلغ مليار و802 مليون و623 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية فى مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر، فى إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين 3 محاور رئيسية وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.