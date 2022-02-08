/678168/مواجهات-نارية-في-نصف-نهائي-كأس-العالم-للأندية--و-أكبر-النتائج-في-البطولة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نحو بطولة كأس العالم للأندية و التي تضم البطل من كل قارة, و يشارك عن قارة أفريقيا النادي الأهلي بعد فوزه في المباراة النهائية أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و الذي استطاع من خلالها الوصول لكأس العالم للأندية و تحقيق النجمة العاشرة متربعًا على عرش الكرة الأفريقية كأكثر الفرق حصولًا على اللقب.

مواجهات نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية

يواجه الأهلي المصري فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية اليوم الثلاثاء في السادسة و النصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

بينما يلاقي بطل أوربا نادي تشيلسي نظيره نادي الهلال السعودي بطل أسيا غدًا الثلاثاء في السادسة و النصف مساءًا

أكبر النتنائج

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا تاريخيًا على نظيره نادي الجزيرة الإماراتي في عام 2021, حينما قسى على الفريق الإماراتي ب 6 أهداف مقابل هدف وحيد, محققًا بذلك رقمًا قياسيًا و علامة مسجلة بإسمه كأكبر نتيجة لنادي إستطاع تحقيقها في كأس العالم للأندية في جميع نسخ البطولة.

فيما يأتي في المرتبة الثانية نادي الترجي التونسي المشارك كبطل أفريقيا الذي سحق نادي السد القطري ب 6 أهداف أيضًا مقابل هدفين في نسخة كأس العالم للأندية 2019.

لم تخلو هذه النتائج من وجود الأندية المصرية و لكن بهزيمة النادي الأهلي أمام مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف وحيد, و تعد أبرز الخسائر التي تلقاها "المارد الأحمر" في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية

و شملت القائمة تواجد نادي ريال مدريد الأسباني و نادي ريفر بليت بفوز كل منهما بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شئ, في نسختي 2014 و 2018

و تواجد نادي برشلونة الأسباني كأحد الأندية التي استطاعت تحقيق فوزًا كبيرًا في بطولة كأس العالم للأندية, بفوزه بأربعة أهداف مقابل لا شئ في ثلاث مواجهات أمام فرق مختلفة, ففي عام 2011 أقصى نادي السد القطري في دور قبل النهائي بنتيجة 4 أهداف دون رد, و أيضا في نهائي نفس البطولة في نفس العام استطاع هزيمة نادي سانتوس برباعية نظيفة

بينما الرباعية الأخيرة كانت من نصيب نادي كلوب أمريكا في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2006.