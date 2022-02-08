/678167/شدي-حيلك-ربنا-يصبرك-نجوم-الفن-يواسون-فيفي-عبده-بعد-وفاة-شقيقتها

حرص عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني على مواساة الفنانة والراقصة الشرقية فيفي عبده بعد وفاة شقيقتها الكبرى هدى، داعين المولى عز وجل أن يلهمها الصبر والسلوان.

دوت الخليج يرصد نعي النجوم لرحيل شقيقة فيفي عبده.

نجوم الفن يشاركون في دفتر عزاء شقيقة فيفي عبده

فنعتها دينا قائلة: "البقاء لله، ربنا يرحمها و يغفرلها و يصبر قلبك حبيبتي".

وعلقت بوسي شلبي: "حبيبتي يا فيفي شدي حيلك".

وعزتها نجلاء بدر قائلة: "لا إله إلا الله البقاء لله و ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان".

بينما علق خالد سليم: "البقاء لله .. ربنا يرحمها و يحسن اليها ويسكنها الجنة هي و والدي و كل أمواتنا".

فضلًا عن غادة عبد الرازق التي علقت قائلة: "ألف رحمة ونور عليها يارب العالمين".

وكتبت بشرى: "البقاء لله ولا اله الا الله.. ربنا يصبركم يارب"، وكتب إدوارد: "البقيه في حياتك حبيبتي".

فيما شارك محمد رجب في دفتر عزائها قائلًا: "البقاء لله ربنا يرحمها ويغفرلها".

وكتبت ريهام حجاج: "البقاء لله يا حبيبتي شدي حيلك ربنا يصبرك".

هذا وقد رحلت عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، الحاجة هدى شقيقة الفنانة والراقصة الشرقية فيفي عبده، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة أو أية تفاصيل خاصة بالجنازة.

فيفي عبده تعلن وفاة شقيقتها

وأعلنت فيفي وفاة شقيقتها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى شقيقة الفنانة فيفي عبده، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

على الصعيد الآخر، فجرت الراقصة الإستعراضية فيفي عبدة، مجموعة تصريحات جريئة خلال لقائها مع الإعلامية أسماء إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، والذي كشف من خلالها عن إيمانها الشديد بالحسد، والأزمات التي تعرضت له بسببه.

وقالت فيفي عبده خلال البرنامج: “أنا مؤمنة أنى بتحسد بسرعة وبداياتي مع الحسد لازم أبقى لمساه وبعمل شغلي عادي، أنا بتضرب عين عشان نغشة شويه وممكن يجي للواحد هُسهُس بسبب الحسد”.

وأضافت: “أنا مش بروح لدجالين وممكن الواحد يتغلب على كل حاجة مضيقاه بالقرآن والصلاة وأنا وولادي مش بنحب حاجات الدجل دي خالص”.

فيفي عبده في الجزء الثاني من برنامج حبر سري

ومن المقرر، أن يذاع ،اليوم الجمعة، الجزء الثاني من حلقة الفنانة فيفي عبده ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، الليلة في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وتتحدث فيفي عبده خلال اللقاء عن أسرار حياتها، وتكشف أصعب المواقف التي مرت بها في حياتها، وكيف تخطت هذه الأزمة، كما تتحدث عن أزمتها مع السحر، وغيرها من الأمور الهامة التي تناقشها في هذه الحلقة، فضلا عن أعمالها خلال الفترة المقبلة.

تصريحات جريئة لفيفي عبده عن الرقص

وكانت قد صرحت فيفي عبده ببعض التصريحات الجريئة التي تبرز مدى حبها لمهنتها وإقتناعها بها، مشيرة إلى عدم تفكيرها في الإعتزال نهائيا والتوبة لأنها لا تجد أن الرقص بأمر خاطئ يحتاج للتوبة منه، ونرصد في تلك السطور أبرز هذه التصريحات:

-لو قابلت رب العالمين هقوله بحب الرقص.

- باخد الطاقة الإيجابية من الرقص

- اتعرفت على عبد الحليم في آخر أيامه وقالي بيقولوا عليكي يابت رقاصة شاطرة.

- صممت مدفني يشبه لمدفن عبد الحليم وأرفض يتكتب عليه لقب راقصة.

-عانيت كثيرًا من السحر ومنزلي مليئ بالأسحار التي تُلقى في بيتي من خلال الخادمات. -أواظب على قراءة القرآن لتحصين نفسي قبل الخروج من المنزل.

-الحب على السوشيال ميديا مش مقياس لأنه ممكن يكون غدر وكذب.

- معنديش مانع أحب حد أصغر مني.

- بتعاكس من طوب الأرض وكل الأجيال بتحبني.

-لا افكر في اعتزال الرقص حاليًا، ومقتنع بده ولا حاجة للتوبة

-الراقصات الأجنبيات نجحن لرخص أجورهن ومفيش واحدة منهم مميزة

- أول ما نزل كاظم الساهر مصر جيه يتفرج عليا في night club.