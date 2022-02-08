/678165/يورجن-كلوب-يكشف-عن-مشاركة-محمد-صلاح-أمام-ليستر-سيتي-بالدوري

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، علي ما جاء بينه وبين محمد صلاح، بعد عودة الأخير لتدريبات الفريق.

ويرصدتحيا مصرالتفاصيل:

تواجد محمد صلاح في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، مع منتخب بلاده وقائدهم في البطولة، أمام السنغال وعلى رأسهم ساديو مانى صديقه في فريقه الإنجليزي.3

تصريحات يورجن كلوب

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول: "لقد عاد مو الآن، تحدثت معه بالفعل وهو محبط للغاية لكنه يتطلع إلى الأشياء القادمة هنا الآن.

وأضاف: "أول شيء قاله لي صلاح عندما رأيته: "أنا مستعد".

وتابع: "إنه لاعب ذو خبرة كبيرة ووحش من الناحية البدنية لذلك علينا أن ننتظر ونرى، من الوضح أنه سيكون لديه جلسة تعافي صغيرة اليوم وسنرى كيف يشعر غدا ونقرر".

واختتم: "لا نملك خطة مناسبة الآن، الهدف هو أن يلعب أطول فترة ممكنة ولكننا لن نتسرع في ذلك، إذا كان على ما يرام لن نتركه دون لعب لأسباب خاطئة لذلك دعونا ننتظر".

نجح منتخب السنغال من تحقيق الفوز على نظيرة القاري، منتخب مصر بنتيجة أربعة مقابل هدفين، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، ليتوج أسود التيرانجا بأول نسخة لهم بالبطولة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

ويلتقي ليفربول مع ليستر سيتي الخميس المقبل، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف ليفربول فريق ليستر سيتي في مباراة الخميس المقبل، على ملعب الأنفيلد، والتي يبحث فيها عن تحقيق الفوز بعد السقوط في مباراة الذهاب بالدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.

تصريحات هيندرسون قائد ليفربول

وقال هندرسون مازحًا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "لن يكون مو سعيدًا لأنه لم يكن هنا لينفذ ركلة الجزاء".

وأضاف: "لكن نعم، سدد فابينيو بضع ركلات جزاء وسجل بعض الأهداف مؤخرًا، لذا كان من الجيد بالنسبة له مرة أخرى أن يسجل هدفًا ليضمن الفوز في النهاية".