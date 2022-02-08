انتظام محمد صلاح في تدريبات ليفربول بعد نهائي أمم إفريقيا «فيديو»

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انتظم الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات فريقه ليفربول، صباح اليوم الثلاثاء، بعد العودة أول أمس من الكاميرون.

ويرصدتحيا مصرالتفاصيل:

جاء ظهور محمد صلاح في تدريبات الفريق، بعد العودة من الكاميرون، وخسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام زميله في الفريق الإنجليزي، ساديو مانى.

نجح منتخب السنغال من تحقيق الفوز على نظيرة القاري، منتخب مصر بنتيجة أربعة مقابل هدفين، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، ليتوج أسود التيرانجا بأول نسخة لهم بالبطولة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

ويلتقي ليفربول مع ليستر سيتي الخميس المقبل، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف ليفربول فريق ليستر سيتي في مباراة الخميس المقبل، على ملعب الأنفيلد، والتي يبحث فيها عن تحقيق الفوز بعد السقوط في مباراة الذهاب بالدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.

تصريحات هيندرسون قائد ليفربول

وقال هندرسون مازحًا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "لن يكون مو سعيدًا لأنه لم يكن هنا لينفذ ركلة الجزاء".

وأضاف: "لكن نعم، سدد فابينيو بضع ركلات جزاء وسجل بعض الأهداف مؤخرًا، لذا كان من الجيد بالنسبة له مرة أخرى أن يسجل هدفًا ليضمن الفوز في النهاية".

وقدم ليفربول مباراة قوية وسيطر لاعبوه على مجرياتها وهددوا مرمى كريستال بالاس في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبي كريستال بالاس أداء جيد.

موقف ليفربول في الدوري الإنجليزي

وأفتتح الأهداف فان دايك في الدقيقة 8 برأسية قوية، ثم عزز تشامبرلين بالهدف الثاني في الدقيقة 32، وأحرز تافاريس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 89، وسجل إداورد هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 55.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 48 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما ظل رصيد كريستال بالاس عند النقطة رقم 24 في المركز الثالث عشر.

وحقق ليفربول الفوز على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3/1، في لقاء الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب الدولي المصري محمد صلاح في مباراة فريقه أمس أمام كريستال بالاس، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأ أمم إفريقيا 2021.