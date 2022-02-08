ممثل الأمم المتحدة: مصر دولة استراتيجية مهمة.. ومليئة بقصص النجاح

وأكد اليساندرو، فى بداية اللقاء، حرص البرنامج على التعاون مع مصر كأحد الدول الاستراتيجية المهمة والمليئة بقصص النجاح الملهمة، خصوصًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم البلدان فى تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ وإصدار مساهماتها المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات وتسهيل الوصول لمصادر تمويل المناخ، إلى جانب دعم الأولويات الوطنية للبلدان وخطواتها الاستراتيجية.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن البرنامج هو داعم كبير للقطاع البيئى التنموى فى مصر سواء فى الموضوعات المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ أو صون التنوع البيولوجى، ونسعى لامتداد شراكتنا فى دعم ملف تغير المناخ من خلال ترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى حزمة من المشروعات فى مجالى التخفيف والتكيف، وأيضا التعاون فى إطلاق الحوار الوطنى للمناخ والذى يتضمن إشراك المجتمع المصرى بمختلف شرائحه فى قضية تغير المناخ برفع الوعى بها، ومدى ارتباطها بجودة الحياة، والممارسات السلبية والإيجابية لمواجهتها، ليكون إعداد داخلى على مستوى الدولة للمجتمع ليكون شريكا فى الجهود العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ.
وتناول اللقاء أيضًا بحث آخر مستجدات المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية، وتوصيات لجنة تيسير الأعمال بشأن سد الفجوة التمويلية وبدء الأعمال التنفيذية.
من جانبه، أشار اليساندرو إلى تزايد اهتمام شركاء التنمية بتوطيد التعاون مع مصر، وخاصة فى مجال تكنولوجيا الغاز الحيوى ووحدات البيوجاز، إذ طلب الجانب الدنماركى زيادة حجم التعاون فى تنفيذ مشروعات البيوجاز.
ورحبت الوزيرة بذلك، مؤكدة أنها فرصة جيدة للتوسع فى وحدات البيوجاز المتنقلة لنشرها فى أماكن مختلفة فى قرى مصر ضمن مبادرة "حياة كريمة" كإحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، ولتكون المبادرة نموذجا واقعيا لكيفية تنفيذ إجراءات التخفيف.
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