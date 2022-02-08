النائب بهاء أبو الحمد:«وزير التعليم  بينام بالليل يحلم بكوابيس و يطلع يهلوس»

/678143/النائب-بهاء-أبو-الحمدوزير-التعليم- بينام-بالليل-يحلم-بكوابيس-و-يطلع-يهلوس

قال النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر ، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، إن تعديلات قانون التعليم بفرض غرامة على الطلاب المتغيبين ضد مصلحة الفقراء . و أضاف : " الوزير بينام بالليل يحلم بكوابيس و يطلع يهلوس و يعلم قوانين جديدة ". و تابع : " القانون يمس فئة معدمة من المواطنين يقوم نيجى عليها ، على الوزير ان يهتم بحل المشكلات الأهم في التعليم ن لانه مفيش كتب و مفيش معلمين و مفيش فصول للطلاب ".

دوت الخليج

قانون التعليم الجديد

و اعترضت الحكومة على ما ذكره " أبو الحمد " ، و قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية إن ما ذكره النائب بان الوزير بينام بالليل و يصحى يهلوس كلام غير مقبول و أطالب بحذفه من المضبطة . و وافق الملجس على حذف الجملة من المضبطة، و اعلن المستشار حنفى جبالى خلال الجلسة رفض المجلس لمشروع القانون ، وسط هجوم عنيف شنه الأعضاء على وزير التعليم . يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة .

وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون بالاجماع. مبينة انه محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لايعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.