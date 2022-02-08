/678136/النائب-محمد-أبو-العينين-قانون-الشهر-العقاري-نقلة-عصرية-وقيمة-مضافة-للعقار-وللاقتصاد-القومي

أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري.

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قانون الشهر العقاري

وقال وكيل البرلمان خلال الجلسة العامة " القانون يأتي بعد دراسة متأنية لمشكلات التسجيل في مصر و يكرس فكرة الشباك الواحد، موضحا ان القانون يحقق تقدم كبير و يكون بمثابة نقلة مصرية حديثة و قال وكيل البرلمان ان اللائحة التنفيذية ستعمل بكل دقة بما يعد نقلة عصرية و قيمة مضافة للعقار وللاقتصاد القومي و تدخل مباشر لكل المشكلات التي تعوق عملية التسجيل.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

وقال: وتسعى الحكومة من خلال التعديل المقترح، إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.