/678135/محمود-عصام-تعديلات-الشهر-العقارى-تقضى-على-ظاهرة-الاستثمار-العقارى-بهدف-غسيل-الأموال

أكدالنائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الشهر العقارى المعروضة على البرلمان، مشيرا إلى أنها تسهل إجراءات التسجيل العقارى و تمكن المواطن من الإستثمار فى عقاره بجد والمحافظة عليه، بعيدا عن ظاهرة الاستثمار فى بالعقارات بهدف غسيل الأموال وسرقتها من أصحابها.

فوضى العقارات

اضاف عصام فى كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئلاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى، مدينته الإسكندرية عانت كثيرا من فوضى العقارات والعقارات المخالفة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن مشروع القانون المطروح متضمن تسهيلات وتيسيرات بجد لعملية تسجيل العقارات وخاصة على مستوى الإجراءات والسقف الزمنى لإنهاء عملية التسجيل مع فصل ضريبة التصرفات العقارية عن عملية التسجيل.

تسهيلات وتيسيرات

تابع، مدينة الإسكندرية تحتاج التسهيلات والتيسيرات المطروحة لتعود مرة أخرى كنموذج للرقي العمرانى، داعيا لضرورة وصول تلك التيسيرات والتسهيلات المطروحة للمواطن من خلال حملات توعية شاملة بالتعديلات الثورية حسب وصفه والتى تغير من طبيعة التسجيل العقاري فى مصر

وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ، مؤكدا ضرورة أن يعرف كل مواطن التسهيلات اللى قدمتها الدولة فى ذلك القطاع بهدف الحفاظ على حقوقه، كما طالب النائب محمود عصام، بمزيد من تبسيط المعلومات فى تلك التعديلات للمواطن، حتى نحقق أكبر استفادة وفاعلية على أرض الواقع.