/678134/طارق-شكري-تعديلات-الشهر-العقاري-تحقق-السلام-الاجتماعي-و-تنهي-ازمة-العقود-العرفية

اشاد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بتعديلات قانون الشهر العقاري، وقال خلال الجلسة العامة أن التعديلات تحقق السلام الاجتماعي و ينهي ازمة التقاضي بسبب عدم توثيق العقارات.

تقرير شارح

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري وقال النائب ان التعديلات ترفع القيمة الاقتصادية للعقار و ينهي ازمة العقود العرفية و يعلي من قيمة العقار اقتصاديا.

تسهيل الإجراءات

وكان قبلها قد أكدالنائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الشهر العقارى المعروضة على البرلمان، مشيرا إلى أنها تسهل إجراءات التسجيل العقارى و تمكن المواطن من الإستثمار فى عقاره بجد والمحافظة عليه، بعيدا عن ظاهرة الاستثمار فى بالعقارات بهدف غسيل الأموال وسرقتها من أصحابها.

واضاف عصام فى كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئلاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى، مدينته الإسكندرية عانت كثيرا من فوضى العقارات والعقارات المخالفة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن مشروع القانون المطروح متضمن تسهيلات وتيسيرات بجد لعملية تسجيل العقارات وخاصة على مستوى الإجراءات والسقف الزمنى لإنهاء عملية التسجيل مع فصل ضريبة التصرفات العقارية عن عملية التسجيل.