/678132/النائب-بلال-النحال-مهاجما-وزير-التعليم-ينام-بالليل-ويصحى-يهلوس

أعلن النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب، رفضه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

دوت الخليج

قانون التعليم

وهاجم النائب بلال النحال عضو مجلس النواب،في كلمته بالجلسة العامة اليوم، وزير التربية والتعليم، مضيفا " ينام بالليل ويصحى يهلوس"، لافتا إلى تجاهل الحكومة إنشاء المدارس مقارنة بإنشاء السجون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون التعليم، بشأن تغليظ عقوبة التغيب عن الحضور بالمدارس.

هذا واعترض المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون البرلمانية، على حديث النائب بلال النحال عضو مجلس النواب، الذى هاجم في كلمته بالجلسة العامة اليوم، وزير التربية والتعليم وسياسة الحكومة بشأن إنشاء المدارس.

وقال فؤاد، ما ذكره النائب بلال النحال بشأن تجاهل الحكومة إنشاء المدارس مقارنة بإنشاء السجون، هو أمر غير صحيح، مشيرا إلى قيام الحكومة بإنشاء أكثر من 33 ألف فصل فى عام 2021، كما أن إهتمام الدولة بإنشاء وتطوير السجون الجديدة، هو أمر يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان.

وطالب الوزير، بحذف ماذكره النائب بلال النحال فى ذلك الشأن من المضبطة.

كما اعترض المستسار علاء فؤاد، على هجوم النائب النحال، على وزير التعليم، ووصفه له، بأنه" ينام بالليل ويصحى يهلوس" ، مطالبا بحذف تلك الجملة من المضبطة. ومن جانبه، قرر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حذف تلك الجمل من المضبطة.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، رفض المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، والذى يستهدف تغليظ عقوبة التغيب عن حضور الطلاب للمدارس، وذلك بعد اعتراض النواب عليه