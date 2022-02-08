/678131/يخلق-منها-أربعين-فنانين-يتعرضوا-لمواقف-محرجة-بسبب-تشابه-الأسماء

انتشرت خلال الفترة السابقة ظاهرة السعي للتميز بين نجوم الفن، وذلك من خلال ظهور أسمائهم على تصريحات ما أو من خلال أعمالهم الفنية أو لقاءاتهم المختلفة في وسائل الإعلام أو تصريحاتهم التي قد تثير الجدل بين الجمهور، ولكن إنتشار تغيير أسامي الفنانين المستجدين ليحمل نفس أسم فنان سبقه في الشهرة بالوسط الفني أنتشر بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد ظاهرة تشابه أسامي الفنانين التي تسبب لهم الحرج بشكل كبير وذلك خلال السطور القادمة.

شيرين عبد الوهاب وشيرين وجدي

ظهرت المطربة شيرين عبد الوهاب باسم شيرين فقط في بداية مشوارها الفني، ولكن حدث خلط بينها وبين المطربة شيرين وجدي، فقررت إضافة اسم والدها عبد الوهاب حتى تتميز بعدما أطلق عليها جمهورها “شيرين آه ياليل”.

المطرب عمر كمال واللاعب عمر كمال

انتشر اسم عمر كمال تزامنًا مع مباريات منتخب مصر في كأس العرب، وهو لاعب المنتخب الوطنى ونادى الزمالك، وتشابه اسمه مع مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال.

المطرب رامى صبرى واللاعب رامي صبري

الفنان رامى صبرى، هو مطربا مصري معروفًا وله الكثير من الأغنيات المحببة لدى جمهوره في الوطن العربي، وتشابه نفس الاسم مع اللاعب رامى صبرى مدافع نادى انبى الذى تعاقد مؤخرًا مع نادى فاركو.

ملك الترسو فريد شوقى واللاعب فريد شوقي

ملك التروس ووحش الشاشة هو الفنان الراحل فريد شوقى الذى يعد اسمًا بارزًا في السينما المصرية، وتشابه نفس الاسم للاعب فريق المصرى البورسعيدى والذى لعب في السابق أيضًا مع نادى الداخلية.

الساحر محمود عبد العزيز واللاعب زيزو

الساحر الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذى يعد علامة بارزة في السينما المصرية، تشابه نفس الاسم للاعب المصرى محمود عبد العزيز “زيزو”، وهو لاعب وسط فريق الزمالك.

الفنان عماد حمدى واللاعب عماد حمدي

الفنان الراحل عماد حمدى من الأسماء المعروفة والشهيرة في السينما المصرية والذى قدم العديد من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتشابه نفس الاسم مع اللاعب المصرى عماد حمدى لاعب النادى الإسماعيلى.

أحمد فهمي “واما” وأحمد فهمي “الثلاثي”

أيضًا التشابه الكبير في الأسماء بين المطرب أحمد فهمي ضمن فريق “واما” وبين الممثل أحمد فهمي الذي انضم للثلاثي هشام ماجد وشيكو، فالبعض يطلق على الأول “فهمي المطرب” والآخر “فهمي الممثل”، ولكن بعد اجتماعهم في مجال التمثيل أصبح يطلق عليهم “فهمي واما” و”فهمي الثلاثي”.

محمد العدل المنتج ومحمد العدل الكاتب

ونجد المنتج محمد العدل نجل جمال العدل، يتشابه اسمه مع عمه الكاتب الكبير محمد العدل، ولمواجهة هذه الأزمة ظهر اسم حركي للمنتج الصغير وهو “ماندو”.

أحمد الفيشاوي المخرج والممثل أحمد الفيشاوي

كما للشاب أحمد الفيشاوي نصيب في تشابه اسمه مع المخرج الراحل أحمد الفيشاوي، ظهر عندما تعرض المخرج لأزمة قلبية تسببت في قلق محبي الممثل أحمد الفيشاوي الذي استقبل العديد من المكالمات الهاتفية للاطمئنان عليه.

كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز

وكان للفنان كريم عبد العزيز جانب من الوقوع في هذه الورطة، حيث تشابه اسمه مع كريم محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، رغم فرق السن وأنهما من جيلين مختلفين، إلا أن أهل الفن يميزون بينهما باسم أبويهما.

إيناس عز الدين الممثلة والمطربة

وأخيرًا يتشابه اسم الممثلة إيناس عز الدين، والمطربة إيناس عز الدين التي ظهرت من قبل في برنامج “أرب أيدول”.

المطرب محمد حماقي والمخرج محمد حماقي

ولم يسلم المطرب محمد حماقي من تشابه الأسماء، حيث تشابه أسمه مع اسم المخرج محمد حماقي اللي بدأ مسيرته في 2033 بفيلم "عايز حقي" وشارك في العديد من الأفلام والفوازير والأغاني مثل رباعيات محمد منير.