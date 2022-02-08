الثلاثاء، 8 فبراير 2022 02:22 مـ الأخبار الثلاثاء، 8 فبراير 2022 01:53 مـ بتوقيت القاهرة الثلاثاء، 8 فبراير 2022 دوت الخليج أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 45 لسنة 2022 ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية. نشر القرار في الجريدة الرسمية. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة الأخبار الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2022 - دوت الخليج × Header × Footer

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهورى ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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