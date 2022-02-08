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قرار جمهورى ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

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الثلاثاء، 8 فبراير 2022 02:22 مـ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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