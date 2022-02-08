محافظ دمياط تبحث تخصيص مستشفى لعلاج الإدمان ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان، لبحث آلية تخصيص مستشفى لعلاج الإدمان بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وتناول اللقاء استعراض مراحل التنفيذ بداية من معاينة دقيقة لمؤسسات صحية مقترح تخصيصها، ووضع خطة محددة لتجهيزها، وتشغيلها، وذلك كله وفقا لمعايير واشتراطات دولية لتقديم العلاج الطبى والنفسى اللازم لمتعاطى المواد المخدرة، لحين تعافيه. وأكدت محافظ دمياط أنه عقب معاينة واختيار مكان التنفيذ، سيتم ابرام بروتوكول ثلاثى بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكلية الطب بجامعة الأزهر، لإدارة المنظومة وفقا لعدة محاور رئيسية. وذكر الدكتور عمرو عثمان أن محافظ دمياط قد حققت خطوات حثيثة لإقامة مستشفى لعلاج الإدمان بالمحافظة، وذلك لإيمانها الشديد بالاضرار الجسيمة للمخدرات على التنمية، كما أشار إلى أنه سيجرى زيارة ميدانية لمعاينة الأماكن المقترحة واختيار الأنسب منها، منوها بأن الصندوق حريص كل الحرص على إطلاق مستشفى متكامل بدمياط.

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