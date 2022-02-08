إزالة 5 حالات تعد فى قرى بنها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، انطلاق المرحلة الثانية للموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بقرى "سندنهور ومرصفا وكفر سندنهور والشموت" التابعة لمركز ومدينة بنها.





وقال محافظ القليوبية فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه تمت إزالة 5 حالات تعد على مساحة 650 م2 عبارة عن بناء أسقف خرسانية وحوائط أعمدة خرسانية بدون ترخيص وصادر لهم قرارات إزالة بنطاق الوحدة المحلية بسندنهور وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

وأكد الهجان استمرار متابعة انتظام سير العمل فى حملات الإزالة لمنع أى تعديات مخالفة والتعامل الفورى فى المهد مع المتابعة والرصد اليومى للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشددا على أنه لا تهاون فى حق الدولة حفاظا على تطبيق القانون وهيبة الدولة.

وأوضح المحافظ أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية فى حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين.