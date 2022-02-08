ننشر مواعيد بعض القطارات بعد تعديلها

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر تعديل ميعاد قطار 1104 ركاب الواسطى / الفيوم، ليقوم الساعة 6:50 من محطة الواسطى ويصل محطة الفيوم الساعة 8:05 طبقا للجدول المرفق. ويتم تعديل ميعاد القطار 145 ركاب الفيوم / الواسطى، ليقوم الساعة 20:10 من محطة الفيوم ليصل إلى محطة الواسطى الساعة 21:35 طبقا للجدول المرفق.

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