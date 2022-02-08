/678126/الشابو-كلمة-السر-كاميرات-المراقبة-تكشف-مفاجآت-مثيرة-وراء-مذبحة-الزمالك

الساعة تشير إلى التاسعة مساءًا، الأجواء هادئة كعادتها في الحي الراقي بمنطقة الزمالك، لحظات قليلة تمر في هدوء قبل أن تقف سيارة أمام العقار رقم 2 بشارع طه حسين، وتنزل منها سيدة في الخمسين من عمرها ونجلتها الشابة العشرينية، لحظات مرت هادئة قبل أن يسمع الجيران أصوات تتعالى من داخل إحدى شقق العمارة قبل أن تسمع عدة طلقات نارية أثارت ذعر سكان الشارع الهادئ. بدأ الأهالي في التجمع أسفل العقار لمعرفة مصدر إطلاق النيران وسرعان ما أبلغوا النجدة لتمر لحظات من الخوف والترقب، يقطعها صوت "سرينة" سيارة الشرطة التي وصلت سريعًا إلى موقع الحادث وبدأ رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل في استكشاف الأمر سريعًا والتحري عن مصدر صوت إطلاق النيران قبل أن يصعدوا في حذر إلى موقع الجريمة. طلقات نارية تطلق من جديد ولكن هذه المرة صوب رجال الشرطة الذين بدأوا في التعامل مع الموقف قبل أن يقتحموا الشقة ويفاجأوا بـ4 جثث لسيدتين ورجلين أحدهما الجاني الذي انتحر قبل القبض عليه، في حين وجدوا إحدى المصابات لا تزال على قيد الحياة، ليتم نقلها سريعًا إلى المستشفى قبل أن تلفظ هناك أنفاسها الأخيرة، وتتحول واقعة شقة الزمالك إلى جريمة تهز الرأي العام فيما عُرف بـ«مذبحة الزمالك».

وتبين من تحريات المباحث أن الجاني المنتحر يدعى "شمس شريف"، ٢٢ سنة، تاجر خردة، وأنه أطلق النيران على كلٍ من زوجته «نور الله»، ٢٠ سنة، ووالدتها «منى»، ٥٨ عاما، وشقيقة الجاني «شيرين»، ٤٢ عاما، وطليقها «خالد»، ٥٣ عاما، صاحب محل خمور.

تحقيقات النيابة العامة الأولية حول الواقعة، كشفتها في أول بيان لها، حيث استمعت لأقوال 3 شهود عيان أكدوا أن المتهم كانت تربطه علقة بإحدى السيدات المتوفيات وأنه نشأ خلاف بسبب تلك العلاقة وتم تحديد موعد جلسة للصلح انتهت بالجريمة.

«دوت الخليج» ترصد في السطور التالية التفاصيل الكاملة للجريمة التي وقعت الجمعة الماضية في شقة الزمالك بعد أن أطلق شاب النيران على زوجته وحماته وشقيقته وطليقها..

البداية من المنصورة

في مركز المنصورة وقبل شهور من الواقعة، اكتشفت أسرة "نور" أنها على علاقة عاطفية بشاب يدعى شمس الدين قبل أن تتدخل الأسرة لحسم الأمر وتزويج ابنتهم، حيث أجبرت الأسرة الشاب على الزواج من الفتاة وتوقيع "قائمة" بمبلغ كبير وتم عقد القران في يناير الماضي. تراكمت الخلافات بين الشاب وأسرة زوجته قبل أيام من عقد حفل الزفاف لتتدخل شقيقة "شمس" لحل الأزمة وتدعو الطرفين إلى شقتها بالزمالك

داخل شقة الزمالك

وقبل موعد جلسة الصلح التي جهزت لها شقيقة المتهم "مطلقة"، رصدت كاميرات المراقبة في الشارع الشاب يدخل العقار وبحوزته حقيبة كبيرة هي ذاتها التي عثرت عليها قوات الأمن وبداخلها الذخيرة التي استخدمها المتهم في الجريمة، مما يؤكد عزم المتهم على ارتكاب جريمته الانتقامية.

شقيقة المجني عليها وتضارب الأقوال

بعد حدوث الجريمة وتداول الأخبار حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت الذي تداول البعض أخبارًا حول علاقة آثمة بين المجني عليها "نور الله" و المتهم، خرجت منة غزال شقيقة المجني عليها، لتنشر وثيقة زواج شقيقتها والمتهم قبل أيام من الواقعة وتؤكد أنه لا صحة لوجود خلاف وأن شقيقتها ووالدتها كانا في طريقهما إلى الشقة المعدة لزواجها لتوصيل بعض الأمتعة.

المتهم تعمد ارتكاب الجريمة

في الوقت الذي أكدت فيه شقيقة المتهم في محضر الشرطة، أنه دخل مصحة نفسية قبل الحادث بـ3 أشهر وأنه متعاطي لمخدر الشابو، خرجت شقيقة المجني عليها لتؤكد أنه لم يكن متعاطيًا للمخدرات وفقًا لتحليل المخدرات الذي أجري له وأنه تعمد قتل والدتها وشقيقتها. وأضافت أن الشقة تم تأجيرها كمسكن للزوجية بعد 3 أيام فقط من عقد القران.