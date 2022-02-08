/678114/أميرة-أبوشقة-التعليم-تحمل-المواطن-أعباء-فى-ظل-وجود-خلل-فى-نظرتها-لتطوير-المنظومة

أعلنت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، رفضها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

دوت الخليج

قانون التعليم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن تعديل قانون التعليم بشأن زيادة غرامة الغياب عن الحضور للمدارس من 10 جنيه إلى ألف جنيه.

وأضافت أميرة أبو شقة،” يبدو أن هناك إجماع على رفض القانون وهنا أدق ناقوس الخطر فالوزارة تتناول قضية تسريب الأطفال من التعليم وبدلا من أن يقدموا حل للمشكلة بطريقة جيدة نجد أن هناك خلل فى نظرة وحلول الوزارة لقضية التسرب من التعليم متسائلة أين الوزراة من مشكلة ال130 ألف معلم أو ال36 ألف معلم أين الوزارة من تطوير المناهج التى لتتم منذ عقود.

وأشارت النائبة أميرة أبو شقة، الى أن رفضها للقانون يكمن فى 3 نقاط الاول القانون يحمل الاسرة المصرية أعباء لايستطيعون تحملها والامر الثانى يتعلق بأن العالم بأكمله طبق التعليم من خلال الزوم والوسائل التكنولوجية الحديثة فى ظل انتشار فيروس كورونا الا اننا بهذه الطريقة فى ظل وجود 120 طالب فى الفصل الواحد سيصبح العدد بعد تطبيق الغرامات من 150 الى 160 طالب مايكثف انتشار الكورونا مشيرة أين الوزارة من تطوير المناهج وانشاء المدارس وتطوير العملية التعليمية وسد عجز المدرسين.