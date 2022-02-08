محافظ أسيوط: 805 ملايين جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار جولات محافظ أسيوط المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك ضمن أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

وتابع المحافظ الأعمال التى يجرى تنفيذها برصف شارع العشرين بوسط مدينة منفلوط وتفرعاته وشاهد أعمال وضع التربة الزلطية ودك الشارع، مشددا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين.

وقال المحافظ إن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حاليا هى أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة إذ تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ فى تصريحات خلال الجولة حرصه الشديد على المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات التى تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كل العقبات.

وأشار إلى أهمية العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، موجها رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع الشركات المنفذة مع التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس، لافتا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.

كما وجه المحافظ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى وللحكومة على تنفيذ خطط الرصف بالمحافظة والاهتمام بتنمية الصعيد، وخصوصا محافظة أسيوط وإنشاء شرايين التنمية فى مختلف أنحاء المحافظة وربطها بالمحافظات الأخرى بشبكة جيدة من الطرق، كما أشاد بالشركات المنفذة للمشروعات لمراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال وباستخدام أحدث المعدات.