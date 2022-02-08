بيطرى الغربية: تحصين 98 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى والجدرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه ضد الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام للضأن، يبلغ 98 ألف رأس ماشية على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتى انطلقت 22 يناير وتستمر لمدة شهر.





وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 133 ألف رأس من الأبقار، و42 ألفا من الضأن، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة. وأشار إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى، والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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