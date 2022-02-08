رئيس جامعة القاهرة يستعرض اختراعات أعضاء هيئة التدريس القابلة للتطبيق

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا مقدما من قطاع الدراسات العليا والبحوث، عن عدد من اختراعات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من كليتى الزراعة والطب البيطرى، والذين فازوا بجوائز الجامعة للاختراع هذا العام.





وجاء فى التقرير أن الدكتور محمد عبد الوهاب محمود الأستاذ بكلية الزراعة، وكل من الدكتور محمد شكرى محمد مصطفى، والدكتور أشرف على الدسوقى شمعة، والدكتورة إلهام عبد الجواد حسن عبدالله الأساتذة بكلية الطب البيطرى، سجلا براءات اختراع فى عدد من المجالات، حيث سجل الدكتور محمد عبد الوهاب محمود الأستاذ بكلية الزراعة، براءة اختراع فى تحويل قش الأرز إلى معدن الزيوليت وتحويله إلى نانو، فيما سجل الدكتور محمد شكرى محمد مصطفى بكلية الطب البيطرى، براءة اختراع شبكة تعويضية هجينية من البوليستر المعالجة بتكنولوجيا النانو لسرعة التئام الرتق الجراحى للفتق السرى والبطنى، وسجل كلا من الدكتور أشرف على الدسوقى شمعة والدكتورة إلهام عبد الجواد حسن عبدالله بكلية الطب البيطرى براءتين اختراع ضمن فريق بحثى، فى تصميم أداة مصنوعة خصيصا لزرع مفصل الركبة الاصطناعى فى الكلاب، وتصميم وتشكيل وإنتاج شبكات نسيجية لتدعيم عضلة القلب بالحيوانات من التضخم.

وأوضح التقرير، أن اختراع تحويل قش الأرز إلى معدن الزيوليت وتحويله إلى نانو، تأتى أهميته من الخصائص المتنوعة التى يتميز بها معدن الزيوليت والتى ساهمت فى تصنيفه بأنه صديق للبيئة، ومن بينها التبادل الكاتيونى العالى، والتبادل الأيونى، والتبادل مع الملح الذائب، ومسامية السطح وحمضيته، حيث أن معدن الزيوليت له العديد من الاستخدامات فى مجالات مختلفة، منها الزراعة حيث يتم استعماله فى معالجة التربة، والمساعدة على تكيف النبات مع البيئة الجافة من خلال قدرته على امتصاص الماء الزائد عن التربة ثم تزويد النبات به، وفى الصناعة يتم استخدامه فى مختلف الصناعات كمحفز مثل صناعة الأسمنت والصناعات البتروكيماوية، والمنظفات الكيميائية، والزجاج، والأجهزة الإلكترونية، والخزف والبورسلين، ومعالجة الفضلات المعدنية، وتنقية الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى المجال الطبى حيث يتم استخدامه فى حشو الأسنان.

كما أوضح التقرير أن اختراع شبكة تعويضية هجينية من البوليستر المعالجة بتكنولوجيا النانو لسرعة التئام الرتق الجراحى للفتق السرى والبطنى، يتمثل فى تصميم وتطوير شبكة اصطناعية جديدة متعددة الوظائف لعلاج عيوب جدار البطن من الإصابات الجراحية وحالات الفتق، وتتميز هذه الشبكة بالعديد من الخصائص، أهمها أنها منصة هجينة معالجة من كل المواد الاصطناعية والطبيعية لتوفير السلامة المطلوبة، ومعالجة بجزيئات النانو قابلة للتحلل الحيوى وذات الصلة بسرعة الالتئام والتوافق مع أنسجة الجسم، ومقاومة الميكروبات والتليف، وانخفاض التكاليف مقارنة بالشبكات الطبية الأخرى.

وفيما يتعلق ببراءة الاختراع الخاصة بتصميم أداة مصنوعة خصيصا لزرع مفصل الركبة الاصطناعى فى الكلاب، أوضح التقرير أنه يمثل إيجاد طرق وبدائل مستحدثة فى تصميم وإنتاج المفاصل الصناعية لعلاج خشونة مفصل الركبة والقضاء على هشاشة العظام المصاحبة للالتهابات المزمنة للمفصل، من خلال تصميم وتنفيذ وزراعة المفصل الصناعى فى الكلاب، والذى يتم بعمل نموذج مصنوع خصيصا للمفصل المصاب وتحديده طبقا لشكله بناءا على عمل التصوير الاشعاعى الرقمى، وتصميم مخطط الكترونى للمفصل على الكمبيوتر، مع مراعاة الشكل الثلاثى الأبعاد وتكبير وتطابق عظام سطح المفصل باستخدام خامات هجينة من أجزاء معدنية ومواد مركبة متوافقة مع بيولوجيا الجسم، وبالتالى فهو.

كما بين التقرير، أهمية اختراع تصميم وتشكيل وإنتاج شبكات نسيجية لتدعيم عضلة القلب بالحيوانات من التضخم، والتى تتمثل فى تشكيل وإنتاج شبكات لتدعيم عضلة القلب بالخامات المتوفرة وبالتالى تقليل الاستيراد من الخارج وخفض تكلفة الإنتاج، مما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى تقديم مساهمة تجريبية فى الحيوان لحل مشكلة صحية تعد سببا رئيسا فى ارتفاع نسبة الوفيات بأمراض القلب فى الإنسان.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حققت خلال السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات العلمية والبحثية، والريادة والتميز فى عدد البحوث والابتكارات الحاصلة على براءات اختراع فى مجالات علمية مختلفة، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، مشيرا إلى دعم الجامعة للباحثين وتشجيعهم لإجراء البحوث الجامعية والابتكارات مع حماية حقوق الملكية الفكرية لهم محليا ودوليا، ودفعهم لانتقاء التكنولوجيا القابلة للتطبيق بغرض توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية التوسع فى مجالات تطبيقات النانو تكنولوجى، واستخدام التعليم التكنولوجى فى إجراء البحوث المبتكرة التى تدعم معرفة واسعة وجديدة للباحثين واستخدام هذه المعرفة لتحقيق الفائدة المرجوة منها، والمساهمة فى تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو، مشيرا إلى التوجه فى الآونة الأخيرة إلى استخدام مواد البنية النانوية ذات الخصائص البيولوجية المحسنة للتطبيقات الطبية مثل تعزيز توصيل الأدوية إلى خلايا الجسم والزرع التعويضى، والذى يساهم فى الارتقاء بأساليب العلاج المختلفة وتحسينها.