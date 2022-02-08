محافظ المنيا يوجه بإزالة تعد أمام المقر الرئيسى لهيئة الإسعاف

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حيث لاحظ المحافظ، فى أثناء جولته لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المقر الرئيسى لهيئة الإسعاف، وجود تعدى من أحد المواطنين على مدخل الشارع، مما أدى إلى إغلاق الشارع وعرقلة دخول السيارات.
وشدد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، على ضرورة التصدى بكل قوة وحزم لظاهرة التعدى بكافة أشكالها والقضاء على أى أعمال بناء مخالف فى المهد، ومنع تعدى أى مواطن على ممتلكات للدولة، مطالباً بإزالة أى مخالفات على أراضى أملاك الدولة وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات فى جميع شوارع المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع المنياوى.
وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، نفذت الوحدة المحلية على الفور أعمال الإزالة للتعدى على الشارع وتم رفع الإشغالات وفتح الشارع أمام المواطنين.
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