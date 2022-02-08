محافظ القليوبية: مهتمون بالاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القليوبية، عبد الحميد الهجان، أن المحافظة يهمها بالدرجة الأولى تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء المحافظة، مشيرا إلى استعداد المحافظة تقديم كل سبل الدعم لهم.





جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية التفقدية، اليوم الثلاثاء، للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، لمتابعة سير العمل بالوحدات التى تم تسليمها والبدء فى أعمال الإنتاج، والتى تضمنت الوحدات نماذج لمصانع صناعات غذائية وزراعية والأنشطة المكملة كما التقى بالمستثمرين أصحاب الوحدات بالمنطقة الاستثمارية. وأوضح المحافظ أن المنطقة الاستثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية 46 فدانا لإنشاء منطقة استثمارية صناعية تتضمن وحدات إنتاجية وفقا لمواصفات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص المنطقة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن المنطقة تحتوى على 3 قطاعات، القطاع الأول المنطقة الصناعية والتى تتكون من 147 وحدة صناعية بإجمالى 44 ألفا و640 مترا، بالإضافة إلى 6 ثلاجات مركزية و16 منفذ بيع و18 مخزنا فى القطاع التجارى، والقطاع الثانى يتمثل فى المنطقة التجارية وتشمل 9 مبان إدارية، ومركزا لخدمة المستثمرين مكون من 3 أدوار بمساحة 3 آلاف متر، والمركز الحضرى للمرأة والمكون من دورين بمساحة 125 مترا، والقطاع الثالث مركز ريادة الأعمال والمكون من دور واحد فقط بمساحة 305 أمتار، ومسجد على مساحة 200 متر، ومبنى لخدمات العاملين، ومبنى للحماية المدنية، ونقطة للإسعاف ومنطقة مرافق عامة بمساحة 4 آلاف و800 متر.

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