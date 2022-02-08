/678095/وفاة-سيدة-وإصابة-زوجها-في-حريق-شقة-سكنية-بأكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة صباح اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج

غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، كانت قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

تبين بالفحص مصرع سيدة وإصابة زوجها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. إدارة الحماية المدنية، أكدت إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود العديد من الأخطاء التي يرتكبها ساكنوا الشقق والعقارات السكنية، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وشددت الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

أخطاء متكررة للحرائق

الإدارة تؤكد ايضا أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

إجراءات الوقاية من الحرائق

وبشأن إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق، ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.