/678110/عوالم-موازية-يكشف-كيف-يتنقل-الإنسان-خلال-النوم-إلى-عوالم-أخرى

دوت الخليج

ويطرح المعرض أفكارا متعددة عن العوالم الموازية لعالمنا وإمكانية التنقل بين العوالم، وفتح بوابات عقلية لدراسة هذه العوالم وما تحتويه من تشابهات واختلافات مع هذا العالم، وكيف أن بتوصيل العقل لمستويات إدراكية مختلفة عن طريق علوم كونية ودراسات تطبيقية لعلوم الميتافيزيقا، يستطيع العقل الإرتقاء بقدراته الطبيعية للتواصل مع عوالم موازية تبدأ فى الأحلام.

هل يتنقل الإنسان خلال النوم إلى عوالم أخرى؟

ووفقا لبيان صادر عن المعرض أثبت العلماء أن الجسم الأثيرى للإنسان يتواصل أثناء النوم بأزمنة وأماكن مختلفة لعوالم موازية، وهو موضوع المعرض الذى يضم ٤٤ لوحة بالحجم الصغير ٣٠x٢٠سم.

وقد اختارت الفنانة هذا الحجم ليعبرعن شباك صغير هو نافذة الإنسان للنظر أثناء النوم على عوالم موازية، وقد استخدمت الفنانة ألوان الأكريليك، سريعة الجفاف لتعبر بالخامة وطبعتها عن النظرة الخاطفة للإنسان أثناء الحلم ثم العودة للعالم الحالى وسرعة انتهاء خطواتها .

وتتداخل فى بعض اللوحات حرف عربى مع التشكيل الخطى ليعبر عن الحضور الآنى للإنسان ووجود الوعى الحاضر أثناء مرحلة الحلم مع ألوان أساسية من الأصفر والأحمر والأزرق لتعبر عن أساسيات الخلق الكونى المشتركة فى مختلف العوالم المحتملة من عناصر مثل الهواء والماء وذرات التراب.

وكذلك تضم اللوحات خطوط صغيرة متناثرة من اللونين الأبيض والأسود لتعبر عن التضاد بين عالم الوعى وعالم الحلم، والذى يراه البعض كأنه صور عاكسة لمشاعر وأفكار للعقل الباطن مع الإدراك المشارك للعقل الواعى.

الدكتورة وفاء ياديس: هذا تأثير دراستي للميتافيزيقا

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس: إن دراستها للفنون الجميلة ثم الدراسة الأكاديمية لعلوم الميتافيزيقا وتأسيس مدرسة آرت ميتافزيكس التى تربط بين هذه العلوم والفن كأداة للتعبير المرئي هو ما انعكس على أعمالها بهذا المعرض، مشيرة إلى أن كل اللوحات هى مشاهد من تطبيقات تأملية للعوالم الموازية تمت دراستها فى الجامعة والتفاعل معها، وقد عبرت عنها بتجريد فنى معاصر يترك للملتقى مساحة للمشاركة بتجاربه الشخصية أثناء عرض "عوالم موازية " يوم ١٢ فبراير على منصة جاليرى الدكتورة وفاء ياديس: www.youtube.com/guruwafaatv .

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس قد أطلقت عدة كتب عن علوم ما وراء الطبيعة منها كتاب "ما وراء الجسد، صلوات كونية، الهامسون للأشجار"، وهى من علماء الميتافيزيقا وحاصلة على درجة الدكتوراة من جامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية وهى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى وعضو المجلس الدولى لعلوم الميتافيزيقا.