/678086/رابط-نتيجة-الصف-الثاني-الثانوي-الترم-الأول-2022-وكيفية-معرفة-النتائج-بالتقديرات

لم يمر ثلاثة أيام على بدء إجازة منتصف العام وبدأ رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022 وكيفية معرفة النتائج بالتقديرات يتصدر مؤشرات البحث، بما يعكس رغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطمئنان على نتائج الترم الأول لأبنائهم من طلاب تلك المرحلة الدراسية الهامة.

دوت الخليج

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022

ومن المنتظر أن تنشر وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية بالرابط التالي رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022، فور الانتهاء من مراجعة الامتحانات واعتماد النتائج بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وفور نشر الرابط وتفعيله يتم الدخول عليه عبر الاستعلام من الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم ثم اختيار المرحلة التعليمية المقيد بها الطالب، بعدها يدون بياناته كاملة متضمنة الاسم الرباعي ورقم الجلوس إضافة إلى الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقم، ثم يضغط استعلام فتظهر النتيجة.

كيفية معرفة النتائج بالتقديرات

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت أن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022 ستُعلن بالتقديرات وليس بالدرجات، وفي هذا الصدد يقدم " دوت الخليج" لمتابعيه كيفية حساب النتيجة بالتقديرات.

-تقدير الامتياز يعني حصول الطالب على نسبة أعلى من 85%.

-تقدير جيد جدا يعني حصول الطالب على نسبة أعلى من 65%.

-تقدير جيد يعني حصول الطالب على نسبة أعلى من 50% وأقل من 65%.

-تقدير مقبول تعني حصول الطالب على نسبة 50%.

-تقدير ضعيف تعني حصول الطالب على نسبة أقل من 50%.

12 يوما هي مدة امتحانات الصف الثاني الثانوي بالترم الأول 2022

وكانت امتحانات الصف الثاني الثانوي قد انتهت يوم الخميس الماضي، 3 فبراير بمادتي الكيمياء لطلاب شعبة العلمي وعلم النفس والاجتماع لطلاب شعبة الأدبي، بعد استمرارها 12 يوما بدء من 23 يناير.

التعليم تعلن خطة لتدريب مديري المدارس الابتدائية لتفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الاخر

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الاثنين، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" عقد اجتماع بديوان عام الوزارة، مع مديري عموم المواد الدراسية، ومديري إدارات التدريب بالمديريات، لعرض خطة تنفيذ برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر" والذي يستهدف مديري المدارس الابتدائية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أمس إنه تم الإتفاق مع مديري عموم المواد الدراسية على وضع آليات تنفيذ الحقائب التدريبية لمعلمي المواد الدراسية لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على منهجية وفلسفة المناهج الجديدة باستخدام أمثلة من المناهج؛ ليتم تطبيقها على منهج الفصل الدراسي الثاني على أن تتم التدريبات خلال الأسبوع الثاني من أجازة نصف العام.