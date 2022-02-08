/678083/وزير-قطاع-الأعمال-العام-يزور-ECH-لتسويق-وبيع-منتجات-القابضة-للغزل

زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، مقر شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، والتي تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

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وخلال الزيارة استعرض الوزير، عددا من النماذج وعينات الإنتاج من المنتجات الجديدة خاصة في قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية، وكذلك الأدوات الجديدة المستخدمة في تعبئة وعرض المنتجات، وذلك تحت العلامة التجارية الجديدة "نيت".

تحسين وتطوير أساليب البيع والتسويق للمنافسة محليا

و أشاد "توفيق" بالجهود المبذولة من قبل الشركة في تحسين وتطوير أساليب البيع والتسويق للمنافسة محليا وكذلك التواجد بقوة في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه من المستهدف بيع وتسويق كميات تعادل 5 أضعاف الكميات المنتجة حاليا بعد الانتهاء من خطة التحديث الشامل لشركات الغزل والنسيج.

المشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية

شركة ECH كانت قد أكدت عن عملها على فتح عددا من الفروع للبيع المحلي بالإضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية الشقيقة ، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية، حيث من المقرر أن تفتتح الشركة قريبا 3 محلات للبيع المحلي في مناطق الكوربة بالقاهرة، والمهندسين بالجيزة، وسموحة بالإسكندرية، على أن يتم افتتاح أولى هذه الفروع في شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى جناح في محلات "ديبينهامس" في مول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة، ، كما أنها ستشارك في معرض "هايم تكستايل" الدولي للمنسوجات والمفروشات والذي يعقد في ألمانيا في شهر يونيو المقبل