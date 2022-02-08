الصحف الكويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسى مع نظيره الجيبوتى

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه بنظيره الجيبوتى عمر إسماعيل جيلة بالقاهرة والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية الممتدة على كافة الأصعدة والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ففى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "السيسى لنظيره الجيبوتى: نتحلى بإرادة سياسية للتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة"، قالت إن الرئيس السيسى أكد أن مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة.

وأشارت إلى ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ خلال مؤتمر صحفي أمس مع نظيره الجيبوتى إسماعيل عمر جيلة، بقصر الاتحادية ـ مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية، ومتابعة لنتائج المشاورات الأخوية التي تمت خلال زيارته إلى جيبوتي في شهر مايو من العام الماضي.

وفى صحيفة الجريدة الكويتية وتحت عنوان " السيسي يبحث مع نظيره الجيبوتي «النهضة» وأمن البحر الأحمر" قالت الصحيفة أنه وسط زخم التحركات المصرية على الصعيد الإفريقي لاستئناف مفاوضات سد النهضة ، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجيبوتي، ملف سد النهضة وأمن منطقة القرن الإفريقي خلال القمة التي جمعتهما في القاهرة أمس، إذ سبق أن تناول السيسي هذا الملف مع رئيس السنغال الذي زار القاهرة نهاية يناير الماضي، قبل أيام من تولي بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وفي صحيفة النهار وتحت عنوان "العرو بحث دعم المرأة والتنمية السكانية " قالت الصحيفة أن وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني الكويتي مبارك العرو بحث مع سفير جمهورية مصر العربية بالكويت أسامة شلتوت اوجه التعاون والعلاقات الثنائية.