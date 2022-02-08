محافظ بورسعيد يستقبل قائد الفرقة الثامنة دفاع جوي

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء حسام الدين مصطفى قائد الفرقة الثامنة دفاع جوي، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.
ورحب محافظ بورسعيد بزيارة قائد الفرقة الثامنة دفاع جوي، مشيدا بجهود أبطال القوات المسلحة وتضحياتهم في سبيل الحفاظ علي الوطن وأراضيه، والعمل في كافة الاتجاهات لتحقيق خطط التنمية والتطوير والرخاء بالدولة المصرية.
ومن جانبه ، وجه قائد الفرقة الثامنة دفاع جوي التهنئة لمحافظ بورسعيد بمناسبة حصول المحافظة على شهادة الأيزو ٩٠٠١، مشيدا بالإنجازات الملموسة على أرض بورسعيد فى كافة المجالات و العمل المتواصل لتنفيذ خطوات التنمية في كافة القطاعات.
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