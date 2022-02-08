رئيس الأعلى للإعلام: غير مسموح بالسخرية من المنتخب أو إحباطه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابع جبر، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة "CBC"، أن هناك بعض القنوات والبرامج لا تنتهج هذا النهج ولا تدعم المنتخب، مشددًا على أن الانتقاد مسموح به لكن لا يجب أن يتم السخرية من الفريق أو إحباط عزيمته.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يجب الحفاظ على الروح المعنوية للمنتخب ولا يتم العمل على إشعال الفتن بين الجمهور، مشيرًا إلى أن هناك لجان رصد ترصد المخالفات فى البرامج الرياضية، والجميع يشجع هذا.

وقال جبر: "يجب على الإعلام والبرامج الرياضية والنقاد الوقوف مع المنتخب خلال الفترة المقبلة ودعمه، النقد مباح لكن يجب أن يكون بطريقة تحافظ على كرامة وكبرياء الفريق والمدرب، وغير مسموح الهجوم على الفريق القومى لأنه يمثل مصر والمصريين".

رأى كذلك أن منتخب "الفراعنة" رفع رأس المصريين ولأول مرة منذ عام 2010 يكون لدينا منتخب بهذه القيمة.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.