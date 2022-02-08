راشد يطالب بالانتهاء من توسعات دائرى المريوطية فى الموعد

جدة - نرمين السيد - وتفقد راشد أماكن التوسعات والمطالع والمنازل المقررة للطريق الدائرى نطاق منطقة المريوطية للوقوف على مواقع العمل ووقوف المعدات والمستلزمات الإنشائية لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية بذلك القطاع وللحفاظ على المكتسبات الجمالية لممشى المريوطية.

واطلع المحافظ من الشركة المنفذة على مراحل التنفيذ والجدول الزمنى للأعمال، موجهاً رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال بشكل دورى وإزالة أى معوقات لضمان انتظام العمل والانتهاء منه خلال الفترة المحددة لما للمشروع من أهمية مرورية كبيرة.

وخلال الجوله وجه المحافظ حى الطالبية بمراجعة الأكشاك المتواجدة على الممشى والتأكد من التزامها بحالة النظافة وعدم إشغال الطريق وتوجيه إنذار للمخالفين بالغلق الفورى فى حال المخالفة.

كما وجه برفع كفاءة النظافة وتحرير محاضر بيئية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى منشأة ومحل يلقى بالمخالفات على جانبى كورنيش المريوطية أو بالطريق العام للحفاظ على المظهر الحضارى للطريق.

وتفقد المحافظ غرف الكاميرات الخاصة بمراقبة ممشى المريوطية للتأكد من العمل بكفاءة موجهاً الموظفين المختصين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى حالات مخالفة لسرعة التعامل معها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، وتيسير عبد الفتاح وأشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية، والمهندسة هويدا خالد، مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.