/678075/التربية-والتعليم-تكشف-حقيقة-إلغاء-الفصل-الدراسى-الثانى-بالمدارس

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول الغاء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى، كما أشارت إلى أنه من المقرر أن تعود الدراسة فى موعدها المحدد وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى 19 فبراير الجارى، مع تطبيق المدارس كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلاب.

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كانت قد انتشرت على مدار الساعات الماضية العديد من الشائعات التي تشير إلى إلغاء الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس بسبب فيروس كورونا ومتحوراته.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت قد انتهت فيه امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.

إعلان نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت في وقت سابق اليوم أنه يتم إعلان نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي فى شكل تقديرات، مشيرة الى أن درجات لها باللون الأزرق وتؤكد أن المتعلم فاق التوقعات، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة ومن 65 لأقل من 85 واللون الأصفر يوضح أن الطالب في حاجة إلي بعض الدعم ومن 50 لأقل من 65، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50.