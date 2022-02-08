/678073/وزيرة-الهجرة-قصة-كوثر-زكي-تمنح-الإلهام-والفخر-للمصريات-فى-الخارج

قالت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ان الدولة المصرية أولت اهتمام كبير بملف المصريين فى الخارج منذ القرار الجمهورى بشأن عودة وزارة الهجرة مرة أخرى الى الحكومة المصرية للتواصل وتلبية احتياجات المصريين فى الخارج وتسليط الضوء على كل النوابغ والعلماء والخبراء من المصريين فى الخارج.

المرأة المصرية فى الخارج

وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على اكسترا نيوز،على اهتمام الدولة المصرية و تسليط الضوء على دور المرأة فى الخارج ، بالتزامن مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ان عام 2017 هو عام المرأة المصرية ، ومن ثم تم تنظيم مؤتمر "مصر تسطيع بالتاء المربوطة" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

تكريم دكتورة كوثر عبد الحميد ذكى

واضافت الوزيرة نبيلة مكرم انه بالأمس تم تكريم دكتورة كوثر عبد الحميد ذكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة ان قصة دكتورة كوثرهى قصة ملهمة للمصريات بالخارج و تمنحنا الفخر بنساء مصر المتفوقات بالخارج ، مشيرة الى الجلسة الحوارية الافتراضية التى تم تنظيمها مع سيدات نابغات فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى الأمارات العربية وبعض دول العالم من اجل تكريم هذه السيدة المصرية كوثر عبد الحميد ذكى.

وأوضحت ان قصة الدكتورة كوثر ذكى من القصص الملهمة لانها تحددت ظروفها المعيشية والمادية ، وبالرغم من ان والدها كان لا يؤمن بتعليم البنات ، الا انها أخذت الموضوع على عتقها وتخرجت من جامعة عين شمس من قسم الهندسة كهربائية وحتى وصلت الى ان تصبح اول سيدة على مستوى العالم تحصل على الدكتوراه فى مجال الهندسة الكهريائية من جامعة كاليفورنيا فى عام 1969.

وأشارت الوزيرة نبيلة مكرم الى حديث الدكتورة كوثر عن عدم انضمام السيدات بشكل مطلق لتلك الجامعة ، مؤكدة مدى اصرار هذة السيدة للتفوق فى مجالها حتى لو كان مجال ذكورى فى هذا التوقيت، مضيفة الى عدم معرفتها باللغة الانجليزية فى هذا التوقيت وهو الذى يعد تحديا كبير وخاصة انها اصبحت اول استاذة هندسة فى جامعة ماريلاند وحاليا هى استاذة فخرية فى الهنسة الكهربائية بجامعة ماريلاند.

وأكدث الوزيرة نبيلة مكرم ان الدولة المصرية من خلال وزارة الهجرة حرصت على تكريم تلك السيدة المصرية واعطائها درع تكريم، مشيرة الى سعادة وفخر الدكتور كوثر بمصريتها وبالتكريم من بلدها ومسقط رأسها.