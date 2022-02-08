«كان عارف أنه هيموت».. منة جلال تكشف تفاصيل مكالمة الوداع مع جرير منصور

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كشفت الفنانة منة جلال عن تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بالفنان جرير منصور، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج يرصد تفاصيل آخر مكالمة جمعت بين الفنانة منة جلال والفنان جرير منصور قبل رحيله.

مكالمة وداع بين منة جلال وجرير منصور

وكتبت جلال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك» في تأثر شديد: "فعلًا المتوفى بيبقى عارف أنه ميت على وش الأرض ٤٠ يوم مكنتش مقتنعة بصراحة، أنا تقريبا بقالى ٥ سنين انا و جرير متكلمناش و عندى تليفون برد عليه كل فين و فين.. بالصدفة بشوف تليفونى من ١٠ أيام لاقيت جرير طالبني ٦ مرات".

وتابعت: "استغربت قولت فى حاجة، كلمته مردش.. رجع كلمنى تانى قالى يامنة انتى وحشانى و انا لسه جاى من السفر و نفسي أشوفك و اسلم عليكى".

رحيل جرير منصور

هذا وقد أعلن المطرب الشاب هيثم سعيد، عن وفاة الفنان القدير جرير منصور بعد معاناة مع المرض.

وكتب هيثم سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:«توفي إلى رحمه الله الفنان المهندس جرير منصور، والذي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفرة.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جدًا على المستوى الشخصي، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

معلومات حول جرير منصور

الفنان جرير منصور من أسرة رياضية وكان بطلًا لمصر وإفريقيا في السباحة وحاصلًا على الحزام الأسود في الجودو كما احترف رياضة الملاكمة في أمريكا لمدة عامين.

وبجانب الرياضة كان منصور يهوي الرسم وأقام عددًا من المعارض في الفنادق بشرم الشيخ والغردقة، كما دخل مجال التمثيل وبرع في دور رجل المافيا وكان يمتلك شركة إنتاج سينمائي.

جرير منصور ممثل مصرى بدأ نشاطه الفنى فى نهاية السبعينيات وادى بالسينما والتليفزيون أدوارا ثانوية مساعدة غالبا دور العميل الاجنبى او رجل المافيا او المهرب.

من أعماله الفنية فيلم "أسياد وعبيد"، وفيلم"الإنسان يعيش مرة واحدة"، مسلسل "كلام نسوان"، و مسلسل " المرافعه "٢٠١٤.

كان جرير منصور بطلا لمصر وإفريقيا فى السباحة وهو من أسرة رياضية وحاصل على الحزام الأسود فى الجودو واحترف الملاكمة فى أمريكا لمدة عامين وهو فنان تشكيلى أقام عدة معارض كما قدم رسومات لكبار الفنادق بشرم الشيخ والغردقة وصاحب شركة إنتاج سينمائي.

اعتزل منصور التمثيل اكثر من ١٦ عام، ليعود فى فيلم أمير الظلام و ورقة شفرة ومسلسلات كلام نسوان، ازمة سكر، اغلى من حياتى.

أعمال جرير منصور

يذكر أن آخر أعمال جرير منصور هو مشاركته بدور “والد ورد” في مسلسل “رحيم” للفنان ياسر جلال في دراما رمضان 2018، بطولة الفنانة اللبنانية نور، محمد رياض، حسن حسني، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث رحيم رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويٌقبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.